Gary Centeno cocinó rice and beans y conquistó la inmunidad en ‘Top Chef VIP’ de Telemundo

Este domingo 9 de junio, el actor costarricense Gary Centeno volvió a salvarse de ir al reto de eliminación de la competencia culinaria Top Chef VIP de Telemundo.

Gary estaba disputando la inmunidad con sus compañeros, a quienes dividieron en dos grupos para realizar una prueba al estilo restaurante en la playa. El equipo del costarricense era el “verde” y estaba liderado por el actor mexicano Polo Morín. También formaban parte de este equipo Jason Romo, Rosie Rivera, Patricia Navidad, Natalia Juárez, Gabriel Coronel y Diana Reyes.

Cada equipo debía preparar dos opciones de entrada, dos de plato fuerte y el postre; y entre ellos debían decidir cómo se organizaban. Gary se encargó de uno de los platos fuertes y se inclinó por preparar uno de los platillos más famosos de la gastronomía limonense: el rice and beans.

Gary Centeno ha tratado de destacar la gastronomía costarricense en 'Top Chef VIP' de Telemundo. (IG Gary Centeno/Telemundo)

El tico acompañó la receta con camarones en salsa.

“Yo quería hacer como pinchos, para ponerlos encima del rice and beans, pero de sabor creo que estaba bien”, aseguró durante el programa.

Sin mayores sobresaltos, el platillo finalmente llegó hasta la mesa del jurado.

“Este es un plato que me recuerda mucho a mi isla. Tiene mucho sabor, está bien graneadito, me gusta que lo combinaran con los camarones y la salsa. Me gustó este plato a mí”, dijo la chef Tita, quien es originaria de República Dominicana.

Mientras tanto, el chef Antonio de Livier asentía a lo que expresaba la dominicana. Quien no quedó muy convencida fue la chef Belén, pues afirmó: “A mí me pareció muy seco; o sea, necesito un vaso de agua para pasármelo”.

No obstante, luego de degustar todos los platillos, el jurado determinó que el equipo ganador era el verde, es decir, en el que estaba el tico. Con ello, tanto Gary como sus compañeros se salvaron de ir al reto de eliminación.

Gary es un actor costarricense que desde hace varios años radica en México, país en el que ha logrado abrirse camino en el mundo de la actuación.

Hasta ahora, el costarricense ha participado en series como La casa de las flores, de Netflix; colaboró en el video musical de Me, Myself, de Danna Paola, y, más recientemente, formó parte de la obra de teatro mexicana Afterglow. Además, tuvo una muy destacada participación en el reality de TV Azteca Survivor, donde se convirtió en uno de los personajes más polémicos (y favoritos) de la competencia por su explosivo temperamento.

Pese a su experiencia en realities, esta es la primera vez que está en uno de gastronomía.

Top Chef VIP se transmite de domingo a viernes, a las 8 p. m., por Telemundo Internacional.