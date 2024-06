¡Gary Centeno tuvo una gran sorpresa! Abrazó a su esposa, hija y hermano en ‘Top Chef VIP’ de Telemundo

El actor costarricense Gary Centeno sigue dando de qué hablar en el concurso de cocina Top Chef VIP, de Telemundo. En los días recientes, el actor destacó por ejecutar dos platillos típicos de nuestro país, como el chifrijo y el casado, recetas con las cuales recibió halagos por parte de los jueces.

Sin embargo, en el último episodio del reality show fue el protagonista de grata sorpresa: pudo abrazar a su esposa, hija y hermano en pleno show, lo que enterneció no solo al público sino también a los compañeros de concurso.

Como parte de los premios que recibió al ganar el reto de cocina centroamericana con el platillo “Casado, pero no capado”, Gary abrió un sobre en el que se le indicaba que debía ir a un salón donde lo esperaba algo que él no se imaginaba. Al entrar al lugar, se topó con la gran sorpresa de que su familia estaba ahí para darle un abrazo.

Su esposa, la actriz mexicana Lorena del Castillo, y su hija Luna, no lo pensaron dos veces para alentarlo y darle cariño. Su hermano Steven no se quedó atrás, sobre todo porque tenía cinco años de no ver a Gary.

Los sentimientos estuvieron al límite. El artista contó que su hermano no conocía a su familia y que fue muy emocionante que las llegara a conocer en Top Chef VIP.

“El hecho de que mi familia esté aquí es sumamente importante, porque siempre lo he dicho: me manejo por tres pilares en la vida, que son la humildad, creer en Dios y el amor a la familia”, dijo Centeno.

Lorena comentó que su esposo es su más grande orgullo en la vida, porque conoce de dónde viene y lo que ha trabajado por llegar a donde está. “Somos un gran equipo y sé que todo esto va a valer la pena. Estoy muy orgullosa”, afirmó la intérprete, famosa por su trabajo en El Señor de los Cielos.

Gary Centeno recibió la visita de sus familiares en Top Chef

Después del encuentro, sus compañeros de concurso aprovecharon para conocer a la familia de Centeno. La pequeña Luna, con mucha curiosidad, le dijo a su papá que quería verlo cocinar.

Siguiendo con la competencia, Centeno cocinó inspirado en sus seres queridos. El plato que presentó para luchar por la inmunidad en la competencia lo llamó “Una lengua agradecida”; sin embargo, el ganador del reto fue Niño Prodigio.

Aunque la inmunidad en el último reto de 'Top Chef VIP' lo ganó El niño prodigio, el tico Gary Centeno recibió el mejor regalo al compartir con su hija Luna en la cocina. (Tomado de Instagram Gary Centeno/Telemundo)