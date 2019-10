“A nivel personal esta experiencia me aportó mucha fortaleza mental que quizá uno no logra desarrollar hasta que no se pone a prueba con algo fuerte porque aquí era competir frente a compañeros que tenían más capacidades en el baile que yo. También a nivel de exposición fue muy bonito porque he recibido muchos mensajes de gente triste con mi salida, pero que me hablan de características mías como la humildad, el carisma y la sonrisa que me alegra mucho que las hayan percibido, y un crecimiento importante en mis redes sociales que ahora representan una oportunidad de negocio”, detalló el vecino de Heredia.