‘House of the Dragon’: Un repaso de sus mejores momentos antes del gran final

La espectacular y valiente pelea que dio Rhaenys sobre su dragón Meleys fue una de las escenas más impactantes de la segunda temporada de 'House of the Dragon'.

¡Llegó el momento! Este domingo 4 de agosto se transmitirá el último episodio de la segunda temporada de House of the Dragon, precuela de la exitosa serie Game of Thrones. El capítulo se podrá ver tanto por el canal HBO en cable, como en el servicio de streaming Max.

De cara al cierre de la temporada, hacemos un repaso por los mejores momentos que se vivieron en los capítulos previos. Eso sí, hacemos la alerta de spoiler para advertir que si no ha visto aún estos episodios, a continuación presentaremos detalles de la trama.

Han pasado ya seis capítulos de esta entrega en los cuales los dragones, las intrigas, las luchas y hasta el amor han estado muy presentes. La serie nos ha regalado escenas memorables, la aparición de nuevos personajes y batallas muy intensas. Una de esas peleas icónicas la protagonizaron los gemelos Ser Arryk Cargyll y Ser Erryk Cargyll, en un claro reflejo de la división entre el Consejo Negro y el Consejo Verde.

Recordamos también el funeral del hijo del rey Aegon y la reina Helaena, donde se vio un lado más humano del Consejo Verde en una muestra muy fuerte de la vulnerabilidad del trono. En el tercer capítulo, la conversación entre Rhaenyra y Alicent estuvo cargada de tensión y emociones contenidas, mostrando la complejidad de su relación y el peso de sus decisiones.

La batalla de Rook’s Rest en el cuarto episodio, titulado El dragón rojo y El dorado, fue un espectáculo visual y emocional. La valentía de Rhaenys y su dragón Meleys enfrentándose a Aegon y Sunfyre, junto con Aemond y Vhagar, fue impresionante. Uno de los momentos más dolorosos llegó con la trágica muerte de Rhaenys al enfrentarse a Aemond y Vhagar. Fue la despedida para “la reina que nunca fue”.

Además, el quinto episodio dejó una imagen muy perturbadora con la escena en que la cabeza del dragón Meleys fue mostrada al pueblo como un trofeo, subrayando la crueldad de la guerra y las consecuencias devastadoras para todos los involucrados.

Otro pasaje relevante fue cuando se vio al dragón Seasmoke rechazar a Ser Steffon y elegir a Addam como su jinete, con la muerte del primero por causa del fuego del animal. Por último, el reclutamiento de las semillas Targaryen del dragón para que puedan convertirse en jinetes y la oposición del consejo para permitirlo, llevó al cierre de cara al gran final de la temporada.

¿Qué deparará el final de House of the Dragon? Habrá que esperar a este domingo 4 de agosto para averiguarlo a partir de las 7 p.m. (hora de Costa Rica).

Tráiler 'House of the Dragon' capítulo final

Alicent, la reina madre, siempre ha apoyado a sus hijos, aunque el aprecio no sea recíproco. Con Aemond ha manifestado una relación tensa durante la segunda temporada de 'House of the Dragon'. (Cortesía HBO)

Uno de los enfrentamientos más intensos que dejó la segunda temporada de 'House of the Dragon' sucedió entre los gemelos Ser Arryk Cargyll y Ser Erryk Cargyll, en un claro reflejo de la división entre el Consejo Negro y el Consejo Verde. (Cortesía HBO)

La relación entre Daemon y Rhaenyra también ha dejado grandes imágenes en los capítulos de 'House of the Dragon'. (Cortesía HBO)