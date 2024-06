Eric Kripke sobre críticas a ‘The Boys’: ‘No voy a disculparme, que vean otra cosa’

Además de 'The Boys', Eric Kripke es el creador de otras series exitosas como 'Supernatural' y 'Revolution'. Foto: Wikimedia Commons/Archivo

La serie The Boys irrumpió hace cinco años como una bocanada de aire fresco, en medio de un milenio saturado de producciones de superhéroes. Su carácter satírico y sus protagonistas corruptos cautivaron al público como uno de los platos fuertes de la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Eric Kripke, creador del programa, es claro en afirmar que su show televisivo es una crítica social a Donald Trump, su autoritarismo y la realidad política de Estados Unidos. Esto lo ha hecho recibir aplausos y a la vez feroces críticas de los sectores más conservadores de su país.

“Vean otra cosa, pero no voy a suavizar ni disculparme por lo que hacemos. Algunos ven a Homelander como el héroe. ¿Qué se puede decir a eso? El programa no es sutil. Si ese es el mensaje que reciben, levanto las manos”, declaró en entrevista con el medio The Hollywood Reporter.

The Boys es una adaptación de un cómic homónimo, ambientada en un mundo donde los superhéroes son celebridades y figuras públicas altamente comercializadas, pero también corruptas y abusivas. Homelander, personaje principal, tiene poderes similares a los de Superman, pero con una personalidad despiadada y, según Kripke, es una representación de Trump.

El guionista dijo no tener expectativas sobre el impacto social de la serie y considera que no es más que un ejercicio de catarsis ante el descontento con ciertas situaciones.

“No sé si cambiará mentes. Si lo hace, sería fantástico. Soy un gran defensor del género (sátira), el buen género, que no recibe suficiente respeto. A través de metáforas puedes decir cosas subversivas que no podrías en la mayoría de los dramas”, comentó el director.

Además, confiesa que, aunque algunas de las escenas parecieran ser premonitorias, esto se debe a que ponen al descubierto coyunturas que están latentes. Asegura que muchos de los guiones han sido escritos hasta dos años antes de la emisión de los capítulos.

“No es spoiler decir que, en el primer episodio de la cuarta temporada, Homelander está en juicio. La gran preocupación es ‘¿puedes condenar a alguien tan poderoso por un crimen?’. ¿Y qué significa eso para sus seguidores o quienes protestan contra él? No sabía que coincidiría con el juicio de Trump, pero escribimos sobre lo que nos asusta o enfurece”, explicó.

La cuarta temporada de The Boys se estrenará el próximo 13 de junio y contará con ocho episodios. El último episodio de la serie tuvo su estreno el 8 de julio de 2022.