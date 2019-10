“Para nadie es un secreto de que antes me daban toros, tope, carnaval, Verano Toreado y 13 programas de El Chinamo, pasaba prácticamente todo el año trabajando con Teletica. Ya después, por la economía del país según me dijeron, me fueron quitando el Verano Toreado, los toros y me redujeron los días en El Chinamo a cinco en los últimos tres años. Este año les dije que si me podían dar unos días más de El Chinamo o unas corridas de toros y en su momento me dijeron que sí, pero ya después el presupuesto no les dio y a mí no me es rentable la oferta del principio (la de los cinco días)”, explicó El Porcionzón.