“En el año 2000 no hubo corridas de toros. Algo pasó y nosotros (en Teletica) tradicionalmente teníamos propuesta de fin de año. Al no haber corridas, Ignacio Santos y don René Picado nos llaman de emergencia y nos exponen la situación para ver qué hacíamos para fin de año. ¿Qué oferta de entretenimiento hacemos? Hubo Zapote pero no redondel.