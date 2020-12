I May Destroy You (HBO GO): “Una obra maestra perfectamente concebida que es imposible imaginar que alguien más la escriba o interprete”, es la definición más acertada de The New York Times a la producción creada por la actriz, poeta, guionista y activista británica Michaela Coel. Narra la historia de una joven con un futuro brillante, querida por su novio y amigos cercanos y con una carrera en creces como una escritora. Arabella, la protagonista pronto descubre marcas en su cuerpo que no recuerda cómo o por qué están ahí y es invadida por flashbacks que la hacen darse cuenta de que quizás tuvo un encuentro sexual que no recuerda y del que no dio su consentimiento.