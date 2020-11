En el libro A Brief Life Of The Queen, escrito por el Robert Lacey, se habla sobre la relación de Isabel y Diana. Una amistad unía a la familia real con los Spencer, tanto así que la reina vio crecer a la pequeña Diana hasta convertirse en una señorita muy apropiada para quitar del camino a Camila Parker Bowles, el primer –y único– amor de Carlos, quien no encajaba en las pretensiones que tenían los Windsor sobre la futura reina.