Desde el primer episodio de la cuarta temporada se puede ver que no será un período fácil para Carlos, no solo por su tormentoso matrimonio, sino también por una tragedia familiar. “Una de las principales razones por las que acepté este rol es porque sentí que este es un período muy significativo en su vida”, comenta O’Connor, quien finaliza su participación en la serie en este ciclo, al igual que el resto del elenco. Describe al Carlos de esta época como “un joven más aproblemado, aislado, desesperadamente necesitado de amor”, que conoce a Diana, “una mujer que representa todo lo que su familia le ha dicho que él necesita, pero él mismo no ha resuelto qué es lo que necesita”.