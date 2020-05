La mala sangre entre Thomas y Jordan no ha disminuido con el paso del tiempo, y así se evidencia en The Last Dance, donde ambos jugadores son entrevistados y admiten el mutuo disgusto. Por eso no extrañan las versiones que dicen que Jordan condicionó su participación en el Dream Team a que Isiah (con su doble anillo de campeón 88-89 y 89-90 aún brillando) no fuese convocado, aunque si se ve desde el punto de vista estrictamente deportivo su nombre tenía mucho más sentido en el equipo que el de, digamos, los veteranos Larry o Magic, que ya iban de salida.