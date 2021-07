Costarricense Gary Centeno se declara ‘un hombre más fuerte’ tras expulsión de ‘Survivor México’

Gary Centeno fue eliminado el domingo 25 de julio del 'reality show' Survivor México. Instagram

Tras casi cuatro meses de soportar duras pruebas físicas y mentales en el reality show Survivor México, el actor y presentador costarricense Gary Centeno calificó la experiencia como una de las más horribles y a la vez hermosas, luego de ser expulsado el domingo 25 de julio.

En un video publicado en la cuenta oficial del programa de TV Azteca en Instagram, el artista nacional radicado en México relató parte de lo que vivió durante la experiencia, la cual se grabó en República Dominicana.

“Fueron muchas emociones, muchas cosas vividas. Lo podría describir como una de las experiencias más horribles, pero a la vez más hermosas; viví dolores musculares, mi espalda ha estado muy resentida de los dolores, pero siempre me levantaba con esa emoción de ir a competir, porque a lo largo de Survivor me di cuenta de que mi competitividad está muy alta, soy mucho más competitivo de lo que yo creía y eso me gusta”, afirmó el rubio actor en la publicación.

La participación del tico en Survivor México fue muy destacada, gracias a su desempeño en las pruebas físicas. Esto lo llevó a ser considerado como uno de los posibles finalistas y hasta potencial ganador.

No obstante, Centeno se vio envuelto en polémicas con algunos de sus rivales, a causa de varias polémicas declaraciones que brindó a lo largo de estos cuatro meses.

De igual forma, su notable desempeño le ganó una considerable cantidad de detractores, tanto dentro como fuera del programa. Su eliminación fue producto de una estrategia por parte de sus oponentes.

Centeno fue enviado en varias oportunidades al reto de extinción, por lo que su permanencia en el programa corrió peligro . Sin embargo, siempre salió bien librado.

Grandes lecciones

“De lo que más aprendí es tener mucha paciencia, creo que en algunos juegos me pasó factura el no tener paciencia y lo fui trabajando y modificando. Creo que fue de las cosas más importantes que me deja Survivor es tener muchísima más paciencia, porque la voy a necesitar en el mundo real que es tan mezquino y ahí sí no hay margen de error”, agregó Centeno.

El actor, quien se convirtió en padre de la pequeña Luna en setiembre del 2020 junto a su pareja, la actriz Lorena del Castillo, aseguró que el aislamiento le enseñó a valorar aún más a sus seres queridos.

“Me voy (de Survivor México) también con este amor a la familia, fue de las cosas más impresionantes que me dejó el programa, el saber que amo sobre todas las cosas a mi mujer, mi Lorena y amo sobre todas las cosas a mi hija y esta experiencia me hizo saber qué es lo más importante”, expresó el tico, de 32 años.

“Siempre dije que mis pilares son tres: la humildad, el creer en Dios y la familia, pero esta experiencia lo afianzo más. Fue muy gratificante porque sé que definitivamente es la mujer que amo y que voy a dar todo por mi familia y todo este sacrificio de no ver a mi hija en sus momentos más hermosos, en esos meses donde se sentó, donde empezó a comer papilla, los sacrifiqué pero también fue por un fin y esto me hizo reflexionar en que toda mi familia son lo más importante y que con Dios es todo, con Dios todo, sin él nada”, añadió el joven.

Centeno se ha destacado gracias a su trabajo en producciones como La casa de las flores, de Netflix, en la cual interpretó a uno de los bailarines exóticos, y también apareció en el video de la cantante Danna Paola para el tema Me, Myself.

Este martes 27 de julio, a las 6 p. m., Centeno participará en una transmisión en vivo por medio de la cuenta oficial de Survivor México, donde hablará de su experiencia y de las polémicas que rodearon su participación en el programa.

“Survivor me hizo un hombre más fuerte, mucho más consciente y un hombre que -bien o mal- no tiene tanta paciencia, pero logró dominarla y estoy muy feliz y fue el momento justo de salir, ni antes ni después; Dios dijo allá fuera se te vienen cosas mejores”, concluyó el artista.