“Yo siempre he sido muy competitivo y sé que eso es bueno, pero también puede ser negativo porque puedo explotar y eso me da miedo. Sin embargo, tengo que domar mis demonios y tengo que jugar cartas en este juego, porque aquí no basta con ser ágil o estar bien físicamente, este es un juego de estrategia y gana el que tenga la mejor estrategia. El Gary que el público va a ver, es el Gary que yo soy, no van a ver un personaje y voy a tratar de ayudar y colaborar”, agrega.