–A mí me parece que el periodismo, de alguna forma, para algunos se convirtió en moda y no en una profesión que conlleva una seriedad y una formación muy fuertes. Incluso, para algunos que han pasado por aulas universitarias, el periodismo es sentarse en un set, salir en televisión y ser conocido. Entonces sí, por supuesto que se ha distorsionado mucho la práctica de este oficio tan hermoso pero también, tan exigente. En mi caso, yo me guío mucho por mi propia experiencia para intuir cómo algunos quieren ser algo o alguien en el campo del periodismo, y ante todo es poder detectar las ganas y la pasión... con solo que usted sea un apasionado del deporte tiene ya conocimiento porque obviamente lo sigue. Es decir, usted no puede decir “voy a ser periodista deportivo, entonces voy a empezar a aprender de deportes por que no sé nada”.... en casos así claramente a la persona no le gustaba la temática y esto sin pasión total, simplemente no funciona. En el caso contrario, cuando ya usted ve que la persona es seguidora fiel de uno o varios deportes, a partir de ahí se va construyendo el camino con base en virtudes y errores, eso no importa, eso es parte del camino, el camino es el que se traza y el que se disfruta, no es cruzar la línea de meta. Indiscutiblemente lo que uno busca es la gante que quiera que no vea esta profesión exactamente como un trabajo, sino como un sueño para realizarse, creo que a partir de ahí es que la gente idónea se abre la puerta a la oportunidad. Yo insisto mucho en eso porque fue así como a mí me dieron la oportunidad siendo muy joven y sin experiencia, pero en su momento, gente como Everardo Herrera, en Monumental; Gerardo Mora Chavarría en Radio América Latina y don Mario Segura, en Canal 7, me abrieron esa puerta. Por eso siento una responsabilidad tremenda, de detectar la pasión y la destreza de la gente que, al igual que lo hice yo alguna vez, va a tocar la puerta con el fin de intregrarse en el equipo.