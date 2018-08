Continuó: “Creemos que, de pronto, el público no estaba acostumbrado a un programa como el que iniciamos y se asustaron porque no era lo que querían ver. Creo que siempre vale la pena escuchar los comentarios positivos, pero no hay que lamerse las heridas, hay que seguir adelante creando nuevas cosas y buscando nuevas formas de hacer arte. Estamos satisfechas con la labor realizada”.