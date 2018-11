Sánchez tildó la experiencia de “aventura”. “Esto es una aventura semana a semana. Ha sido la temporada que más nerviosa me he puesto antes de salir a bailar porque a como todo puede salir muy bien, también podría salir muy mal, pero Óscar está muy comprometido con esto y él no se queda tranquilo hasta que logre la coreografía. Óscar me pone ensayos extras a mí, es demasiado responsable, en la casa de él se pone a ensayar, si se le olvida algo me llama y me manda videos para que yo vea cómo lo está haciendo”, contó.