“Me tomó por sorpresa cuando me llamaron y me invitaron a ser parte de esta temporada. Jamás me lo hubiese imaginado, pero fue bonito saber que pensaron en uno porque desde hace mucho tiempo empecé a pensar en que no quiero ser un ‘dejestorio’. Quiero seguir haciendo cosas a pesar de mi edad de 62 años. Mi mensaje es que no dejemos de hacer cosas simplemente porque ya nos consideramos que tenemos mucha edad, sigamos haciendo todo lo que queramos”, dijo el particular bailarín.