Teletón 2025: este es el monto de la pizarra al corte de la tarde y todavía falta mucho para la meta

La Teletón 2025 se extenderá hasta pasada la media noche de este sábado 29 de noviembre. La meta de este año es recaudar ¢600 millones para el Hospital Blanco Cervantes.

La meta parece que está muy lejos, pero poco a poco Teletón 2025 va recaudando fondos para ayudar al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.

La meta de esta edición es la de recolectar ¢600 millones. Para ello, desde la noche de este viernes 28 de noviembre, animadores, invitados especiales y artistas han regalado su talento para animar a los costarricenses a hacer su donación.

La pizarra de la tarde se anunció a las 4:50 p. m., inmediatamente después del bloque familiar, cuyas presentaciones artísticas las cerró la colombiana Hanna Rivas.

El monto total de lo que se había recolectado hasta entonces fue de ¢134.210.509.

La agenda de lo que resta de la jornada presentará el Bailatón hasta las 7 p. m. y el cierre que será después de esa hora.

Pizarra Teletón (Captura de pantalla/La Nación)

¿Cómo donar en la Teletón?

La población podrá sumarse a la meta de Teletón a través de los siguientes medios: