Teletón 2025: este es el monto de la pizarra al corte de la tarde y todavía falta mucho para la meta

La maratónica se realiza en el Anfiteatro de Grupo Moreno, en Pavas

Por Jessica Rojas Ch.
Teletón 2025
La Teletón 2025 se extenderá hasta pasada la media noche de este sábado 29 de noviembre. La meta de este año es recaudar ¢600 millones para el Hospital Blanco Cervantes. (Archivo)







Teletón 2025
