Teletón 2025: este es el monto de la pizarra al corte de la tarde y todavía falta mucho para la meta

La meta parece que está muy lejos, pero poco a poco Teletón 2025 va recaudando fondos para ayudar al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.
La meta de esta edición es la de recolectar ¢600 millones. Para ello, desde la noche de este viernes 28 de noviembre, animadores, invitados especiales y artistas han regalado su talento para animar a los costarricenses a hacer su donación.
La pizarra de la tarde se anunció a las 4:50 p. m., inmediatamente después del bloque familiar, cuyas presentaciones artísticas las cerró la colombiana Hanna Rivas.
El monto total de lo que se había recolectado hasta entonces fue de ¢134.210.509.
La agenda de lo que resta de la jornada presentará el Bailatón hasta las 7 p. m. y el cierre que será después de esa hora.
¿Cómo donar en la Teletón?
La población podrá sumarse a la meta de Teletón a través de los siguientes medios:
- Alcancías oficiales (más de 12.000 distribuidas en todo el país).
- Sinpe Móvil: 8755-2030.
- Sitio web: https://www.ayudateleton.com.
- Códigos QR en medios oficiales de Teletón.
- Mensajería SMS: 2031 para ¢2.000; 2030 para ¢5.000; 2033 para ¢6.000; 2034 para ¢10.000.
- Compra de productos Teletón en supermercados y tiendas aliadas: MegaSuper, Super Rosvil, Super Coopro, Super Molina, Super La Coope, Toys, Vicortech, Comercial AleMora, La Gallinita Feliz y Super Salón.