Teletón 2025: reconocida periodista hizo un gran sacrificio en su salud para ser parte de la maratónica

La periodista costarricense Natalia García continúa en recuperación tras someterse a una operación de ligamento cruzado en una de sus rodillas. No obstante, eso no la detuvo para participar en la Teletón, aunque significara estar varias horas de pie e incluso no asistir a sus terapias, de las cuales contó, solo este sábado 29 de noviembre tenía tres.

La campaña que se lleva a cabo en el Auditorio Grupo Moreno ha contado con la participación de la periodista, quien mostró cómo se ha cuidado de su lesión y cómo la producción la ha ayudado, pues incluso le colocaron un sillón donde pudo descansar su pierna.

“Me han chineado muchísimo, conocen el tema de la lesión, de la operación que tuve, entonces se han portado muy lindos. Me tenían un sillón para poder estar recostada después de la transmisión para recuperarme”, afirmó en su cuenta de Instagram.

Teletón le habilitó un sillón especial para que la periodista Natalia García repose su pierna. (Instagram)

La comunicadora estuvo presente en el bloque de los Guías y Scouts a las 9 a. m. y, posteriormente, se fue a descansar en el sillón que le designaron. Ese reposo sustituyó la terapia a la que acude cada mañana.

Posteriormente, se desplazó a una terapia con ejercicios a la 1 p. m. para ser parte del bloque de la tarde nuevamente en la Teletón.

García contó que le hace falta otra sesión de terapia por la noche, pero que ahí continúa aportando su granito de arena, como muchos otros, en la recaudación de fondos que busca recolectar más de ¢600 millones para el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes y los adultos mayores del país.