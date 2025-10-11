Viva

Periodista Natalia García muestra cómo quedó su rodilla luego de importante cirugía

La comunicadora afirmó que se siente ‘como un Picasso’, ya que tiene moretes en toda su pierna

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Natalia García
Natalia García agradeció al equipo médico por la atención recibida en el hospital. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Natalia García
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.