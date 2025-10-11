Periodista Natalia García muestra cómo quedó su rodilla luego de importante cirugía

Natalia García agradeció al equipo médico por la atención recibida en el hospital.

La periodista costarricense Natalia García compartió en su cuenta de Instagram cómo avanza su recuperación, tras someterse a una operación de ligamento cruzado.

En un video publicado en sus historias, García mostró su pierna izquierda con puntos de sutura y varios moretones.

“Me siento como un Picasso. Tengo amarillos, tengo morados, por aquí atrás tengo un verde. Sí, pintadita por todos lados estoy”, expresó.

La comunicadora explicó que decidió contar lo ocurrido porque muchas personas le habían preguntado por qué aparecía con bata médica o por qué no participó en un evento en el que fue sustituida por su amiga Alejandra Portillo.

“Hace como tres meses tuve un incidente muy sin gracia, como usualmente ocurre con los accidentes de este tipo, y se me reventaron los ligamentos de mi rodilla, el ligamento cruzado”, relató.

García indicó que, después de varios exámenes médicos, entre ellos ultrasonidos y una resonancia magnética, los especialistas determinaron que lo más adecuado era realizar una cirugía.

Natalia García explicó que fue operada del ligamento cruzado de su pierna izquierda. (Instagram/Instagram)

La periodista aprovechó el mensaje para agradecer al equipo médico que la atendió y destacó el trato recibido en el hospital. “Estoy superagradecida con el médico que me operó, el trato del hospital y la atención toda maravillosa”, afirmó.

Agregó que inició su periodo de incapacidad y recuperación en casa, donde recibe el apoyo de su pareja Blas Enrique Sánchez.

García aseguró que todo salió bien y que se encuentra en buen estado.

“Ya estoy en casita, bien cuidadita. Todo salió muy bien, gracias a Dios. Ahora a recuperarme y cuidar esa rodillita para bailar swing criollo muy pronto”, concluyó.