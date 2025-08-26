Periodista costarricense fue testigo de un hecho de violencia contra una mujer: esta fue su reacción

La periodista Natalia García, de Extra TV, fue testigo de una dolorosa situación en las afueras de una tienda, cuando una mujer fue víctima de violencia verbal y psicológica por parte de un hombre, que aparentemente podría ser su pareja.

La situación fue narrada por la comunicadora en un video que publicó en su cuenta de TikTok. Dijo que todo sucedió un día mientras hacía la fila para entrar a una tienda de artículos deportivos donde había descuentos; por esa razón, había personas esperando fuera del lugar para ingresar.

Detrás de ella había una mujer con un niño alzado y un hombre. “La gente que me conoce de verdad sabe cómo soy. Tengo un carácter muy pesado y muy fuerte. Cuando veo una injusticia, a alguien haciéndole daño a un animal, a un niño, a un adulto mayor o a una mujer; me salgo de mis casillas, se me desfigura el rostro”, comentó antes de entrar en el contexto de lo que pasó.

La periodista contó que, de pronto, escuchó cómo el hombre le gritó a la mujer. “Le ha pegado una gritada (...) Yo simplemente pelé los ojos (...) Me volví y lo volví a ver. No le quité la mirada durante más de una hora y media. El tipo ya estaba incómodo. Yo de verdad estaba deseando que me volviera a ver la muchacha para poderle preguntar si necesitaba ayuda”, agregó.

LEA MÁS: Natalia García regresa hoy a la televisión: ‘Solo puedo estar agradecida’

García mencionó que el hombre no tocó a la mujer y que, posiblemente, el motivo de la molestia se debió a que ella olvidó una clave. “Yo lo que hice fue quedármele viendo fijamente, sin parpadear; él evidentemente lo notó hasta el punto donde le dijo a ella: ‘Usted ya se dio cuenta de que ahí está la periodista y que me está viendo por el ridículo que está haciendo’. Yo nada más tragaba y tragaba, me le quedaba viendo sin mover un centímetro de mi rostro”, dijo.

García enfatizó en la razón por la que no reaccionó de otra manera o intentó intervenir en la situación. Aseveró que “meterse en una relación de dos es un poco complicado”.

La periodista Natalia García tiene amplia experiencia en la televisión costarricense. (Archivo)

“Estaba en un lugar público y ella nunca me volvió a ver, y yo para poder actuar tenía que pedir la autorización de ella y que me dijera que estaba mal en ese momento”, manifestó.

En un momento del video, García reflexionó: “Dios quiera que la muchacha salga de esa relación evidentemente tóxica; que tenga el valor de pedir ayuda”.

Importante: Si usted es víctima de violencia de género o conoce un caso, denúncielo al 9-1-1 o al 800-8000- 645.