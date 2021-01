“Cuando abuelita Ruth partió yo me enojé mucho con ella porque me dejó aquí y yo la necesitaba. Me hace mucha falta, yo sé que es algo que tengo que trabajar en algún momento con un psicólogo para soltarlo. A mí me enfurece que ella no esté, yo no puedo ir al cementerio. Es un vacío muy grande en mi corazón lo que me dejó ella”, agregó.