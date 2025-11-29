Teletón 2025: ¿Cómo va la pizarra al corte del mediodía?

La meta de Teletón este 2025 asciende a ¢600 millones en apoyo a la población adulta mayor.

La Teletón 2025 continúa su avance con un corte que marcó la mitad de la jornada. El evento se desarrolla en el Anfiteatro de Grupo Moreno, en Pavas, bajo el lema Un movimiento, una sonrisa. La organización impulsa la meta de recaudar ¢600 millones para apoyar a la población adulta mayor del país y al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.

El corte de medio día se anunció a las 12:45 p. m. de este sábado 29 de noviembre. La pizarra mostró un acumulado de ¢81.640.913. La cifra impulsó el ánimo en el recinto y abrió espacio para los bloques restantes.

La agenda de la tarde se distribuye en tres segmentos:

Bloque familiar: de 12 m. d. a 3 o 4 p. m.

Bailatón: 3 o 4 p. m. a 7 p. m.

Cierre: 7 p. m. en adelante.

¿Cómo donar en la Teletón?

La población podrá sumarse a la meta de Teletón a través de los siguientes medios:

Alcancías oficiales (más de 12.000 distribuidas en todo el país).

Sinpe Móvil: 8755-2030.

Sitio web: https://www.ayudateleton.com.

Códigos QR en medios oficiales de Teletón.

Mensajería SMS: 2031 para ¢2.000; 2030 para ¢5.000; 2033 para ¢6.000; 2034 para ¢10.000.

Compra de productos Teletón en supermercados y tiendas aliadas: MegaSuper, Super Rosvil, Super Coopro, Super Molina, Super La Coope, Toys, Vicortech, Comercial AleMora, La Gallinita Feliz y Super Salón.

El corte de medio día dejó expectativa en el público. La organización confía en que la participación nacional impulse el tramo final de la jornada.