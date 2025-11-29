Viva

Teletón 2025: ¿Cómo va la pizarra al corte del mediodía?

El evento continúa en Pavas con bloques familiares, Bailatón y un cierre que busca acercar la meta de ¢600 millones

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
La meta de este año asciende a ¢600 millones en apoyo a la población adulta mayor.
La meta de Teletón este 2025 asciende a ¢600 millones en apoyo a la población adulta mayor. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Teletón 2025
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.