Viva

Teletón 2025: Ya inició la maratónica que busca recaudar ¢600 millones para el Hospital Blanco Cervantes

Maratónica busca fondos para la atención médica de adultos mayores

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch., Fiorella Montoya, y Juan Pablo Sanabria
Teletón 2025
La Teletón 2025 se realiza desde este viernes 28 de noviembre en el Anfiteatro de Grupo Moreno, en Pavas. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeletónTeletón 2025
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.