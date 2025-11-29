Teletón 2025: Ya inició la maratónica que busca recaudar ¢600 millones para el Hospital Blanco Cervantes

La Teletón 2025 se realiza desde este viernes 28 de noviembre en el Anfiteatro de Grupo Moreno, en Pavas.

Ya dio inicio la Teletón 2025. La noche de este viernes 28 de noviembre, la tradicional maratónica decembrina dio el pitazo de salida para completar 27 horas en la búsqueda de fondos económicos que serán destinados al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.

La Teletón se realiza este año en el Anfiteatro de Grupo Moreno, en Pavas, y se extenderá hasta este sábado 29 de noviembre por la noche.

El inicio de la actividad, que también es transmitida por televisión nacional, fue con la presentación de los conductores Andrés Zamora, Ginnés Rodríguez, Gabriela Jiménez, Alexis Jiménez y Maricrís Rodríguez, quienes instaron al público a realizar donaciones por medio de las diferentes formas de recolección de dinero.

Bajo el lema “Un movimiento, una sonrisa” la Teletón busca recaudar ¢600 millones para mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor, que cada vez aumenta en Costa Rica.

Melissa Mora es una de las artistas costarricenses confirmada para brindar su apoyo a Teletón 2025. (Facebook)

“Los fondos son básicamente para el área de rehabilitación funcional, ahí es donde todos los adultos mayores van a hacer su rehabilitación después de una cirugía, una caída o varios días de estar hospitalizados”, afirmó Annette Barboza, directora ejecutiva del Club Activo 20-30.

El bloque de apertura de Teletón tiene confirmadas presentaciones de la tica Melissa Mora, así como del joven Kavvo; también se sumará el puertorriqueño Charly Cruz.

Artistas y presentadores invitados de Teletón 2025

Decenas de artistas costarricenses se han unido para ser parte de Teletón 2025, y entre los invitados que donarán su talento se encuentran Melissa Mora, Habbo, Gimario, Deeikel, La Kuarta, Tapón, Jorge Chicas, entre otros.

Mientras que los artistas extranjeros invitados son: Karina, Kiara, Los Rabanes, Ángel López, Charlie Cruz, Jimmy Bad Boy, El Cata, Papel, Piedra o Tijeras, Los Ochoa, Juan Palau, Lito Kairos, Los Amos de la Sierra, Karen Valencia, Meme Ureña, Hanna Rivas y Wilmer Lozano.

En cuanto a los presentadores de esta edición estarán: Ítalo Marenco, Carlos Álvarez, Gabriela Jiménez, Keyla Sánchez, Melania Villalta, Sofía Chaverri, Rafa Pérez, Alejandro Coto, Maricrís Rodríguez y Ginnés Rodríguez.

Otras figuras nacionales que estarán en el evento son: la periodista Natalia García, el humorista Choche Romano, el locutor Andrés Zamora, el actor chileno Leo Perucci y el animador Tigre Tony.

Los Pirulos pondrán el toque divertido al bloque infantil de Teletón este sábado 29 de noviembre por la mañana. (Facebook)

Esta será la distribución de los bloques de este año:

Bloque de Apertura: de 10 p. m. a 2 a. m.

Madrugón: de 2 a. m. a 6 a. m.

Bloque de Cristo: de 6 a. m. a 8 a. m.

Bloque Guía Scout: de 8 a. m. a 9 a. m.

Bloque Infantil: de 9 a. m. a 12 m. d.

Bloque Familiar: de 12 m. d. a 3 o 4 p. m.

Bailatón: 3 o 4 p. m. a 7 p. m.

Cierre: 7 p. m. en adelante.

¿Cómo donar en la Teletón?

La población podrá sumarse a la meta de Teletón a través de los siguientes medios: