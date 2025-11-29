Viva

Ginnés Rodríguez sufrió un accidente en la Teletón: esto pasó

La maratónica dio inicio el viernes 28 de noviembre con invitados internacionales y queridos presentadores costarricenses

Por Fiorella Montoya
Ginnés Rodríguez contó que su pantalón se rompió durante la Teletón tras bailar con Los Rabanes. Padre Mix reaccionó con sorpresa y risas.
Ginnés Rodríguez contó en sus redes sociales lo que vivió por causa de la emoción durante su trabajo como presentadora de la Teletón. (Captura de pantalla)







Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

