Ginnés Rodríguez sufrió un accidente en la Teletón: esto pasó

Ginnés Rodríguez contó en sus redes sociales lo que vivió por causa de la emoción durante su trabajo como presentadora de la Teletón.

La periodista de Repretel, Ginnés Rodríguez, dio a conocer de forma divertida que sufrió un accidente con su vestuario durante la Teletón. El momento se desarrolló junto al presentador Andrés Zamora, conocido como Padre Mix. Él tomó lo ocurrido con sorpresa y luego con el humor que lo caracteriza.

“Padre Mix, usted sabe que uno aquí lo da todo, horas de sueño y sacrificio. Pero sabe quién lo dio todo: mi pantalón”, expresó Rodríguez. El presentador se sorprendió al ver que la prenda de la comunicadora estaba rota.

“Pero Ginnés, el pantalón pide cambio”, dijo entre risas.

La presentadora explicó la razón del accidente. En la apertura de la Teletón, que se realiza este fin de semana, el grupo invitado fue Los Rabanes. “Nos pusieron a brincar y se emocionó mucho (el ambiente)”, afirmó.

Padre Mix le indicó que diciembre inicia y que podría tener un pantalón como regalo. Rodríguez respondió que aún no recibe el pago del aguinaldo.

Ante esa respuesta, el locutor reaccionó y dijo: “Yo me uno a su pantalón” y ambos rieron del momento.