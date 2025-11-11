Ginnés Rodríguez revela un complejo que la acompañó por muchos años; esto fue lo que dijo

La presentadora de Las historias, Ginnés Rodríguez, reveló que durante su adolescencia y hasta los 30 años vivió con un complejo que la acompañó por largo tiempo.

Rodríguez abordó el tema en su sección de redes sociales Es lunes, donde suele compartir mensajes motivacionales y reflexivos con su comunidad.

“A mí en el colegio me dijeron que tenía las piernas demasiado flacas y no me animé a volver a ponerme una enagua hasta los 30 años, cuando dejó de importarme lo que pensaban los demás”, confesó la periodista.

La conductora de Repretel añadió que, así como esas palabras la marcaron durante años, existen campañas publicitarias que también pueden dejar huellas emocionales en muchas personas.

“¿Se acuerdan de la frase ‘una quemadura duele para toda la vida’? (...). La campaña quería hacer una advertencia para evitar las quemaduras de los niños en la cocina, pero no previeron que esa frase iba a lastimar profundamente a los niños que ya tenían una quemadura”, relató Ginnés.

Según contó, en ese entonces realizó un reportaje en la unidad de quemados del Hospital de Niños, donde conoció a varios menores que, a raíz de la campaña, se preguntaban: “¿Para qué seguir con las terapias si de por sí eso los acompañaría el resto de la vida?”.

“Estoy segura que todos cargamos con esas campañas en nuestra cabeza, esa frase que nos dijo el papá, la mamá, un maestro, una maestra (...). Herida invisible que sigue echando sal en esa cicatriz que llevamos en el alma”, agregó.

Finalmente, Rodríguez invitó a reflexionar sobre las campañas y mensajes que permanecen en nuestra mente. “Si bien es cierto hay palabras que duelen para toda la vida, hay frases que podemos decirnos que sanan el resto de nuestra vida”.