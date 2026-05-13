Teletica tiene refuerzo sorpresa para el Mundial: le contamos quién se suma al elenco de la ‘Revista Mundialista’

Teletica tiene todo listo para la cobertura del Mundial de Fútbol 2026. Figuras periodísticas del canal, así como invitados especiales, se sumaron al elenco de la Revista mundialista, que llegará a la pantalla de Canal 7 a partir del 1. ° de junio.

Rostros experimentados en temas futbolísticos como Jorge Martínez, Gabriela Jiménez, Josué Quesada, Diego Obando, Kevin Jiménez, Maribel García, Eduardo Castillo y Gustavo López son el equipo periodístico. A ellos los acompañarán la locutora Rose Davis, el actor Mauricio Astorga (con su personaje de Morgan) y los creadores de contenido Diego Garro y Corney.

Sin embargo, una incorporación sorpresa se anunció este 13 de mayo: una reina de belleza se suma al programa para dar todos los pormenores del torneo, que tiene como sedes México, Estados Unidos y Canadá.

Se trata de la presentadora Melania Villalta, quien en diciembre del 2025 debutó como conductora en El Chinamo. Además, Villalta fue confirmada este 2026 como la representante de Costa Rica en el certamen Miss Grand International All Stars.

Melania compartió con sus seguidores en redes sociales la noticia, acompañado de un emotivo mensaje: “De regreso a Teletica siempre con usted (...) Tomo este reto con mucho agradecimiento, ilusión y con la pasión que siento cada vez que tengo la oportunidad de comunicar”.

El espacio futbolero se transmitirá todos los días, a las 9 p. m.