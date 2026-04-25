Melania Villalta se luce rumbo a certamen de belleza donde hará historia por este motivo (Fotos)

Melania Villalta vuelve a sus inicios en los certámenes de belleza para representar a Costa Rica en uno de los escenarios de mayor renombre mundial y, de paso, quedar en la historia de la competencia.
Melania Villalta vuelve a sus inicios en los certámenes de belleza para representar a Costa Rica en uno de los escenarios de mayor renombre mundial y, de paso, quedar en la historia de la competencia.
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