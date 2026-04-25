Melania Villalta se luce rumbo a certamen de belleza donde hará historia por este motivo (Fotos)

Melania Villalta vuelve a sus inicios en los certámenes de belleza para representar a Costa Rica en uno de los escenarios de mayor renombre mundial y, de paso, quedar en la historia de la competencia.

Villalta fue escogida como la primera modelo que llevará la banda tica en el Miss Grand International All Stars, una edición exclusiva de la reconocida franquicia creada en 2013.

Hace unos días, la propia Melania, quien en los últimos años más bien se ha perfilado como influencer y presentadora de Teletica, dio la sorpresiva noticia a través de sus redes sociales.

“Llegó el momento de regresar oficialmente y, después de años de formación en plataformas, escenarios y comunicación, hoy regreso para representar a Costa Rica ante el mundo”, escribió en ese entonces.

Este 24 de abril se publicaron las primeras fotografías previas de la concursante nacional, quien desde ya se luce con la intención de destacar entre las 57 mujeres que participarán en la competencia.

La primera ronda del Miss Grand International All Stars se llevará a cabo el 27 de mayo y al día siguiente se efectuará la competencia en traje de baño. La gran final tendrá lugar el 30 de mayo en Bangkok, Tailandia.

A continuación, vea las fotografías previas de Melania Villalta, como la candidata oficial de Costa Rica para el Miss Grand International All Stars.

Melania Villalta vistió un extravagante vestido café para la sesión de fotos previa al Miss Grand International All Stars. (Instagram)

Melania Villalta tuvo un paso como bailarina de 'El Chinamo'. (Instagram)

Melania Villalta participó en su adolescencia en certámenes como Teen Universe Costa Rica y Teen Universe International. (Instagram)