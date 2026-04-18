Reveló el secreto que tenía guardado y pocos lo veían venir: el giro de Melania Villalta

Melania Villalta ha forjado una amplia carrera como presentadora de televisión, modelo y reina de belleza.

Fue presentadora de El Chinamo, también figuró como rostro de VM Latino y ahora Melania Villalta porta una corona de reina de belleza que la llevará a representar a Costa Rica en un certamen internacional.

Villalta reveló en redes sociales el secreto que tenía guardado desde hace varios días. “Estoy lista para el siguiente paso”, escribió la modelo en una publicación que realizó en su perfil de Instagram, donde confirmó que es la nueva Miss Grand All-Stars Costa Rica 2026.

El empresario de concursos de belleza Adriano Núñez informó también sobre la noticia: “Después de un proceso minucioso, analizando detalladamente distintos perfiles y sus habilidades para representar a Costa Rica, hoy oficialmente tenemos a nuestra Miss Grand International All-Stars, quien nos representará en la primera edición y uno de los escenarios más importantes de certámenes de belleza internacional”, explicó Núñez en un posteo.

Melania, de 23 años, representará a nuestro país en el concurso que se realizará en Tailandia.

Melania Villalta reveló en Instagram que es la nueva Miss Grand International All-Stars Costa Rica. (Instagram)

“Llegó el momento de regresar oficialmente y, después de años de formación en plataformas, escenarios y comunicación, hoy regreso para representar a Costa Rica ante el mundo”, escribió Villalta en redes sociales.

Agregó que este es un reto que toma con responsabilidad, disciplina y pasión.

Villalta tiene amplia experiencia en estas situaciones, ya que desde joven ha participado en certámenes como Teen Universe Costa Rica y Teen Universe International, donde se ubicó en el top 15.