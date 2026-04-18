Viva

Reveló el secreto que tenía guardado y pocos lo veían venir: el giro de Melania Villalta

La modelo y presentadora de televisión confirmó la noticia en sus redes sociales. Aquí le contamos de qué se trata

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Melania Villalta
Melania Villalta ha forjado una amplia carrera como presentadora de televisión, modelo y reina de belleza. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Melania VillaltaMiss Grand All Stars Costa RicaEl Chinamo
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.