Melania Villalta, la exbailarina de ‘El Chinamo’ que debuta como su presentadora

“Mucha disciplina”, a eso atribuye Melania Villalta las metas profesionales que ha conquistado a sus 22 años de edad.

La joven, quien es presentadora de VM Latino, fue confirmada por la producción de El Chinamo, de Teletica, como uno de sus nuevos rostros para la edición 2024, al lado de figuras ya reconocidas del medio tico como Nancy Dobles, Mauricio Hoffman, Keyla Sánchez, Jair Cruz y Carlos Álvarez.

Además, junto a Villalta, debutarán en este formato las presentadoras de 7 Estrellas Gabriela Jiménez y María Teresa Rodríguez.

Melania Villalta fue bailarina de 'El Chinamo' en el 2022. Además, formó parte de la 'Misión Chinamo' en 2023. (Melania Villalta para LN)

Para la joven, oriunda de Cartago, esta es una oportunidad con la que había soñado, pues considera que el formato calza con su personalidad, le permite demostrar su talento frente a cámaras y consolidar su carrera como presentadora que tanto le apasiona.

“Sé al 100% que esta fue una oportunidad que llegó como respuesta a mi trabajo. Nunca tuve certeza de nada, pero sí veía posible tener esta oportunidad porque por muchos años me he dedicado a confiar en lo que hago y siempre he tenido claras mis metas”, comentó Villalta.

“Además, creo que es un formato que se acerca mucho a mi personalidad: es muy extrovertido y muy abierto, entonces sí creía que podía estar en algún momento... para eso era para lo que estaba trabajando, y al final si trabajamos por algo tenemos que confiar en que lo vamos a lograr”, agregó

Eso sí, Melania confiesa que nunca imaginó que iba a llegar a la pantalla de Teletica con tan solo 22 años y que, más bien, apostaba por seguir aprendiendo del mundo de la televisión antes que debutar tan pronto en una ventana de este nivel. No obstante, asegura estar lista para este nuevo reto.

Hoy más que nunca, la joven tiene claro que ser disciplinada finalmente está dando frutos.

“Para mí esta oportunidad es muy significativa. Siempre he tratado de ser muy juiciosa y muy constante, por lo que siempre me he preocupado mucho por hacer las cosas bien, entonces el hecho de incorporarme tan joven a El Chinamo y a Teletica, me da mucho orgullo. Tal vez no toda la gente lo puede ver, pero he trabajado mucho y ha sido algo progresivo, incluso me hace pensar que si ahorita tengo este tipo de oportunidades es porque vienen cosas grandes”, dice.

Melania es presentadora en VM Latino desde hace más de dos años. En ese canal se encarga de hacer el programa A la cama con..., un formato de entrevista en el que la joven habla con diferentes figuras como si fuera una pijamada. La idea es conocer mejor a modelos, futbolistas y músicos, entre otros.

Melania Villalta asegura que estar en 'El Chinamo' es el fruto de mucha disciplina. (Melania Villalta para LN)

Sin embargo, el verdadero inicio como figura del medio, de quien actualmente es estudiante de Relaciones Públicas, fue como reina de belleza. Recuerda que hace seis años ganó el certamen Teen Universe Costa Rica 2018-2019 y tuvo la oportunidad de representar al país en el extranjero.

Según relata, su buena oratoria en el certamen internacional le permitió ganar un premio. Fue en ese momento en el que decidió que quería ser presentadora, pues le apasionaba la televisión y no se le dificultaba hablar en público.

Y aunque ahora no piensa mucho en los certámenes de belleza y se concentra en su faceta como presentadora, la joven ha considerado retomar los certámenes de belleza, pero le falta tiempo.

“Yo soy una persona a la que le gusta llevar todo paso a paso y, cuando lo hago, lo hago bien hecho, entonces para ser honesta, me he enfocado mucho en trabajar mi carrera como comunicadora y a potenciar las redes sociales. Gracias a Dios se me ha dado, pero eso ha significado dejar de lado los certámenes. Quiero regresar, sí, lo que pasa es que cuando lo haga tiene que ser como de lleno, para hacerlo bien”, explica.

Por tercera vez en ‘El Chinamo’

Si bien esta será la primera vez de Melania como presentadora en El Chinamo, esta no es la primera ocasión en la que la joven trabaja en el formato. Melania había sido una de las bailarinas del programa en la temporada 2022.

Pero ahí no acaba su participación, pues la joven regresó en el 2023, pero como invitada para ser parte de la Misión Chinamo.

Melania Villalta tiene 22 años y estudia Relaciones Públicas en la Universidad Latina. (Melania Villalta para LN)

“Yo creo que yo llevo un proceso, por decirlo de alguna manera, en el caso de El Chinamo comenzó desde hace un par de años. Inicié como bailarina y en ese año me dieron la oportunidad de hacer una mención con Jair (Cruz) de una marca en específico. Lo que pasa es que en ese año, cuando yo estuve como bailarina, estaba enfocada en mi rol de ese año, pero igual seguía desarrollando y tratando de dar a conocer la parte de presentadora”, narra.

Ahora que estará frente a cámaras, como conductora, su objetivo es simple: crecer. La joven sabe que estará rodeada de presentadores con muchísima experiencia y que el público conoce perfectamente.

Su intención es conectar con el público y que conozcan a la verdadera Melania Villalta, a quien ella describe como una persona genuina, que le gusta acercarse y conocer a la gente.

“Me he dado cuenta de que aunque es fin de año y la gente disfruta y la gente se divierte, este es un formato muy serio, en el que hay que estar muy comprometido; entonces yo, número uno, espero aprender muchísimo y elevar mucho más las capacidades que pueda tener como presentadora”, expresó.

“También espero lograr un acercamiento con los televidentes, para que conozcan un poco más de quién soy y no se dejen llevar por una foto o un video”, finalizó.

Por lo pronto, Villalta seguirá estudiando, pues espera debutar el 11 de diciembre con la mejor actitud y muchos sueños más. Mientras tanto su papá y su mamá, quienes siempre la han apoyado, estarán allí aplaudiéndole.