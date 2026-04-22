Josué Quesada habla sin filtros de la importante decisión que tomó Teletica con él: ‘Este escenario ya lo imaginé’

Josué Quesada, comunicador de Teletica, tiene más de 16 años de trayectoria en el periodismo deportivo.

Josué Quesada llegó a Teletica a finales del 2023, tras un sonado despido del canal Tigo Sports. En ese momento, únicamente fue fichado para las plataformas de TD Más con su espacio Josué reacciona.

Sin embargo, el fichaje de una figura así no iba a quedarse en un programa semanal. Poco a poco, Josué se metió hasta la cocina de la televisora y se convirtió en uno de los periodistas deportivos más importantes para la empresa.

Ahora, a dos años de su llegada, Teletica tomó una importante decisión, de esas que cualquier comunicador sueña.

Este martes 21 de abril, se anunció que Quesada, junto a Gabriela Jiménez, Eduardo Castillo y Gustavo López, son los primeros cuatro periodistas elegidos por la televisora de La Sabana para cubrir la Copa del Mundo 2026.

Josué Quesada abre las puertas de su vida personal

En conversación exclusiva con La Nación, el siempre polémico Josué Quesada habló sin filtros de esta nueva oportunidad.

“Estoy muy feliz y muy agradecido con Teletica porque sé que soy un privilegiado. Voy a cubrir el Mundial para el canal que más se va a consumir, que más se va a ver, que por excelencia es la señal de los mundiales en este país. Es un privilegio y un sueño”, declaró.

Quesada cubrirá por tercera vez un Mundial de la FIFA, tras hacerlo en Brasil 2014 para Columbia y en 2022, desde Qatar, con Tigo Sports. Sin embargo, asegura que en esta ocasión, la chance le llega en el mejor momento de su trayectoria.

“Es mi mundial. Como que se me alinean los planetas, porque creo que es mi mejor momento, mi momento de más exposición, y voy para el mundial con el canal que más exposición da. Entonces, estoy muy feliz”, aseveró con emoción.

Teletica reveló los primeros cuatro periodistas que darán cobertura a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. (Instagram)

El periodista se suma al equipo mundialista de Teletica con cartel de protagonista. Dejando de lado la modestia, Josué aseguró que siempre ha asumido un rol estelar, pero acepta que en esta ocasión, esa mentalidad ya es una realidad confirmada por el público.

A pesar de que confiesa que la presencia de la Selección de Costa Rica hubiera hecho todo mucho mejor, no se hace “broncas en la cabeza” y va con todo para hacerse sentir en las transmisiones.

“Voy a ser, junto con Tavo, una de las figuras más fuertes del canal. Creo que vamos a estar en uno de los campamentos principales y desde ahí vamos a salir para la Revista Mundialista, para Telenoticias... Y di, por supuesto que me voy a querer robar el show”, explicó.

“Voy a querer hacer los mejores análisis, muy informado, muy empapado; además, no me cuesta porque soy un fiebre. Yo este escenario ya me lo imaginé; ya lo ensayé. Ya llegó el momento de disfrutarlo más que de otra cosa”, concluyó.