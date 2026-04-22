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Josué Quesada habla sin filtros de la importante decisión que tomó Teletica con él: ‘Este escenario ya lo imaginé’

El comunicador deportivo se sinceró luego de que la televisora diera una sonada noticia que lo involucra

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Por Juan Pablo Sanabria
10/03/2025, San José, Grupo Nación, retratos de el periódista Josue Quesada.
Josué Quesada, comunicador de Teletica, tiene más de 16 años de trayectoria en el periodismo deportivo. (José Cordero)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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