Viva

Teletica Radio anunció importante cambio en uno de sus programas más queridos

El espacio tendrá una renovación que se podrá escuchar a partir del 29 de junio

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Por Jessica Rojas Ch.
Locutores Douglas Hernández y Victoria "Vicky" Fuentes, de Teletica radio.
Los locutores Douglas Hernández y Victoria Fuentes han sido mancuerna radial desde hace varios. En Teletica Radio son los presentadores de '¡Todo bien!'. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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