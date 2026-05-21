Teletica Radio anunció importante cambio en uno de sus programas más queridos

Los locutores Douglas Hernández y Victoria Fuentes han sido mancuerna radial desde hace varios. En Teletica Radio son los presentadores de '¡Todo bien!'.

Teletica Radio anunció un importante cambio en uno de sus programas más queridos por el público, así lo dio a conocer Teletica.com en su página web.

El espacio ¡Todo bien!, conducido por los experimentados locutores Victoria Fuentes y Douglas Hernández, tendrá en principio un nuevo horario. A partir del 29 de junio el programa ya no se escuchará por las tardes, sino que se transmitirá de 7:30 a. m. a 9 a. m., una franja en la que los presentadores se han desempeñado durante muchos años en su carrera; por lo tanto, se sienten emocionados por reencontrarse con su público mañanero.

Pero más allá del horario, ¡Todo bien! también tendrá algunas renovaciones, entre ellas, que incluirá música, secciones creativas, información del tránsito y entrevistas, agregó Teletica.com.

Los cambios también serán en el nombre, ahora se conocerá como ¡Todo bien! por la mañana y tendrá un rediseño gráfico.

“Con este cambio, Teletica Radio fortalece su programación matutina al ofrecer un espacio cargado de energía, positivismo y cercanía con la audiencia”, se lee en la nota de la empresa.