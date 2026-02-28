Teletica confirma si habrá o no cambios con Édgar Silva en ‘Quién quiere ser millonario’

Édgar Silva tendrá su debut oficial en televisión el próximo martes 3 de marzo.

Tras la salida de Ignacio Santos de ¿Quién quiere ser millonario?, de Teletica, y la llegada de Édgar Silva para reemplazarlo en ese formato, surgió la pregunta de si en el programa existirá algún tipo de cambio con el nuevo presentador. Esa respuesta la aclaró Canal 7 este viernes 28 de febrero.

Manuel Granda, productor de ese espacio, aseguró que el guanacasteco fue la primera opción cuando hubo que encontrarle un reemplazo a Santos; incluso, confesó que desde antes de que se conociera la decisión, el presentador estaba entre los posibles candidatos a participar en la sección ¿Quién merece ser millonario?, que tiene fines sociales.

Cambios en las grabaciones

Granda confirmó a teletica.com que el principal cambio detectado en las primeras grabaciones del programa es que Silva “es más inquieto” que Ignacio Santos. El presentador suele levantarse de la silla y compartir más con el público, pero el formato internacional —el cual tuvo que aprobar a Silva— tiene límites relacionados con el movimiento, por lo que la producción debió buscar un equilibrio.

Además, Silva se queda al final de las grabaciones tomándose fotografías y compartiendo con los presentes.

En cuanto a la producción, Granda comentó que debieron atrasar una de las sesiones por compromisos previos de Édgar.

Lo que es fijo y no cambia, es que el programa tendrá la misma tensión en la silla, aunque con el toque característico del comunicador.

¿Quién quiere ser millonario? comenzará el próximo 3 de marzo y se extenderá hasta el 8 de diciembre; en total se transmitirán 41 programas.