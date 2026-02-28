Viva

Teletica confirma si habrá o no cambios con Édgar Silva en ‘Quién quiere ser millonario’

El productor del espacio habló de la llegada del presentador guanacasteco y lo que ha hecho al grabar los primeros programas en la silla caliente

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Édgar Silva
Édgar Silva tendrá su debut oficial en televisión el próximo martes 3 de marzo. (Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Quién quiere ser millonarioÉdgar SilvaIgnacio SantosTeletica
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.