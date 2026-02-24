Édgar Silva hizo una importante promesa al tomar el puesto de Ignacio Santos en ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Édgar Silva fue anunciado anoche por Teletica como el presentador que sustituirá a Ignacio Santos en el programa ¿Quién quiere ser millonario?, cuya décima temporada empieza este 3 de marzo.

Tras unas horas en silencio, Silva por fin se pronunció sobre su nombramiento y lo hizo de forma distendida, a través de un video en Instagram. En este, el Flaco, como se le conoce, agradeció las muestras de cariño que recibió desde que se informó de su llegada al popular concurso.

“En momentos como este cobra mucho sentido el desarrollo de, o todo lo que he desarrollado a lo largo de mi carrera profesional. Quiero expresarles mi sincera gratitud”, comentó.

“También le quiero agradecer muchísimo a la empresa, a la televisora, que continúe confiando en mí, en mis habilidades profesionales y calidades personales para participar en proyectos tan emocionantes como este”, añadió.

Además, en correspondencia con el apoyo que ha notado de parte del público, hizo una promesa sobre lo que dará en el popular concurso.

“Les prometo que trataré de honrar todas esas palabras de confianza y admiración hacia mí. Procuraré ofrecerles cada martes lo mejor para que el programa continúe siendo entretenido, edificante y ojalá divertido para todos en sus hogares”, afirmó.

“Haré todo lo posible por pasarla bien. Yo también me quiero divertir; espero que eso se me note y divertirme junto a ustedes, que nos la pasemos bien y que acompañemos a cada uno de los participantes en esa carrera de 15 preguntas para lograr el mayor objetivo económico”, concluyó.