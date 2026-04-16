Teletica confirma regreso de figura que robó aplausos en la pista de baile: conozca cuándo y dónde debuta

Teletica anunció de forma oficial la llegada de uno de los rostros que se ganó el cariño del público en los últimos meses y que, gracias a su carisma y talento en la pista de baile, ahora ocupará un lugar en uno de los programas favoritos de los costarricenses: Sábado feliz.

Se trata de la maquillista Mariana Uriarte, ganadora de la última temporada de Mira quién baila y nuevo refuerzo en el espacio que se transmite cada sábado.

La decisión llegó luego de una reciente aparición que hizo la bailarina en sustitución de Neto Rangel en una sección de baile, lo que provocó una buena reacción del público.

“Mariana reúne todas las características del programa: es familiar, alegre, sencilla y cálida. Tiene una conexión directa con el público, especialmente con las señoras, y eso va muy alineado con lo que somos”, dijo la productora del espacio, Gabriela Solano, a Teletica.com.

Uriarte tendrá su primera aparición el próximo sábado 18 de abril, con una clase de zumba al lado de Neto Rangel. Además, la maquillista también asumirá un papel de cercanía con el público debido a la ausencia temporal de Johnny López.