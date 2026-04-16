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Teletica confirma regreso de figura que robó aplausos en la pista de baile: conozca cuándo y dónde debuta

La reconocida figura se ganó a los costarricenses en poco tiempo y, tras una reciente aparición, fue oficializada en este programa de Canal 7

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Por Fiorella Montoya

Teletica anunció de forma oficial la llegada de uno de los rostros que se ganó el cariño del público en los últimos meses y que, gracias a su carisma y talento en la pista de baile, ahora ocupará un lugar en uno de los programas favoritos de los costarricenses: Sábado feliz.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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