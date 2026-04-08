Viva

Productora de Teletica deja al descubierto un detalle que hace especial a uno de los programas más queridos

La mujer contó ‘los secretos’ detrás del espacio, el cual provoca sonrisas cada semana

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Por Fiorella Montoya

Una de las productoras de Teletica reveló cómo es el proceso detrás de la construcción del programa que dirige. En este caso, Gabriela Solano comentó con emoción cómo lleva a cabo uno de los concursos nuevos del programa Sábado feliz.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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