Productora de Teletica deja al descubierto un detalle que hace especial a uno de los programas más queridos

Una de las productoras de Teletica reveló cómo es el proceso detrás de la construcción del programa que dirige. En este caso, Gabriela Solano comentó con emoción cómo lleva a cabo uno de los concursos nuevos del programa Sábado feliz.

“Las cajas de la suerte. No solo son premios y retos en los sobres ocultos adentro de las cajas. En sí mismo, su producción requiere analizar los retos, saber que deben ser simpáticos y adecuados para la concursante”, explicó.

Además, dijo que “requiere de aderezos como la música correcta, el histrionismo del elenco, su capacidad para interpretar lo que requiere el set para que el televidente disfrute, el público participe y se emocione, y, como si fuera poco, la elección del participante, quien es el protagonista del momento”, afirmó.

En el concurso el participante debe protagonizar diversos retos. Uno de ellos consiste en descubrir una palabra y luego hacer una mímica para que el público adivine cuál es; este es uno de los favoritos, debido a que los presentadores Mimi Ortiz y Mauricio Hoffmann se unen para sacar la creatividad y lograr que el participante gane premios.

“Como verán... un concurso es más que un concurso. Y yo cada semana me divierto mucho antes de verlo en el set... Desde su construcción ya lo estoy sonriendo”, afirmó Solano.