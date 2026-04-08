Productora de Teletica deja al descubierto un detalle que hace especial a uno de los programas más queridos

Una de las productoras de Teletica reveló cómo es el proceso detrás de la construcción del programa que dirige. En este caso, Gabriela Solano comentó con emoción cómo lleva a cabo uno de los concursos nuevos del programa Sábado feliz.
Una de las productoras de Teletica reveló cómo es el proceso detrás de la construcción del programa que dirige. En este caso, Gabriela Solano comentó con emoción cómo lleva a cabo uno de los concursos nuevos del programa Sábado feliz.
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