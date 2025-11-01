Tatuador costarricense Max Rodríguez revela inquietante experiencia paranormal que vivió

El tatuador Max Rodríguez compartió su inquitante relato en una conversación con un creador de contenido.

El tatuador costarricense Max Rodríguez generó gran curiosidad en sus redes sociales el viernes 31 de octubre, cuando, vestido como Spiderman, relató una experiencia paranormal que vivió hace varios años.

Según contó Rodríguez, cuando tenía 18 años fue a estacionar su carro en la cochera de la casa de su abuela, ubicada junto a la de sus padres en San Isidro de Heredia. Al buscar las llaves para abrir el portón, notó que no las encontraba.

El tatuador aclaró que no venía de ninguna fiesta ni había consumido licor o sustancias de ningún tipo; estaba completamente lúcido y era un día como cualquier otro.

Mientras continuaba buscando las llaves en la parte trasera del vehículo, presenció algo escalofriante entre el asiento delantero y el trasero.

“Vi un bichito blanco, pero palidísimo, sin un solo pelo ni en la cabeza, ni en las cejas, ni nada. Con una túnica negra, entonces colgaban las mangas un toque y las piernas estaban cubiertas, pero eso que usted interpreta que está agarrado de las rodillas”, recordó Rodríguez.

El artista afirmó que, al notar su presencia, la criatura lo miró fijamente y sonrió. “Me hice tirado fuera del carro y lo sigo viendo. Lo observé como 10 segundos, tal vez”, aseguró Rodríguez durante una conversación con el creador de contenido Tibio.

En el video, Max expresó su deseo de obtener una explicación de la creadora de contenido especializada en temas paranormales, Cindy, conocida como La Caja de Pandora.

La explicación sobre la experiencia paranormal

Ante las etiquetas en la publicación, Cindy respondió con un video en el que ofreció una posible interpretación de lo que vio Rodríguez.

“Creo que las características son de un niño (...). Hay algo que se llama espectros residuales, dentro de eso hay una categoría astral de seres que son incorpóreos, que no deben confundirse con ánimas del purgatorio”, explicó.

Según Cindy, este tipo de entidades pueden adoptar la forma de cualquier ser con un propósito específico.