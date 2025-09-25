¿Superman tiene ‘cara’ y Batman no? James Gunn lanza afirmación polémica sobre los superhéroes de DC

James Gunn destacó que Superman tiene una imagen específica, mientras que Batman puede usar cualquier rostro, lo que cuestiona el rol de Robert Pattinson.

El cineasta James Gunn, actual co-CEO de DC Studios, comparó a los personajes Superman y Batman en una entrevista para el canal de YouTube 2 Bears 1 Cave. Las declaraciones tomaron relevancia por el cargo que él ocupa en el estudio responsable de las producciones basadas en los cómics de DC Comics.

Durante la conversación, Gunn destacó que el nuevo Superman, interpretado por David Corenswet, representa una elección ideal debido a su apariencia física.

El director consideró que el personaje de Superman tiene una imagen muy específica en el imaginario del público. Según sus palabras, el héroe siempre ha tenido un rostro reconocible, en contraste con Batman, quien utiliza una máscara.

Gunn mencionó que el rostro del intérprete no es un factor determinante para Batman, ya que el personaje oculta su identidad. En su criterio, mientras que Superman necesita proyectar una imagen concreta, el actor que encarna al hombre murciélago puede no tener un rostro identificable como “el del personaje”.

Estas afirmaciones generaron dudas sobre el futuro de Robert Pattinson, quien protagonizó Batman (2022) y tiene previsto regresar en la secuela programada para octubre de 2027. Actualmente, Pattinson es considerado uno de los actores más reconocidos de Hollywood.

El largometraje Batman no forma parte del nuevo universo cinematográfico que DC Studios comenzó a desarrollar tras la incorporación de James Gunn como codirector. La película, dirigida por Matt Reeves, se produjo antes del inicio de su gestión.

La próxima entrega de Gunn, titulada Superman, llegará a los cines en julio de 2027. Esta producción marcará el inicio formal del nuevo universo fílmico de la compañía. Para esa misma fecha, también se contempla el lanzamiento de Man of Tomorrow (El Hombre del Mañana, en español), una continuación del proyecto liderado por Gunn y Corenswet.

La comparación entre ambos superhéroes, realizada por quien toma las decisiones estratégicas en DC Studios, dejó en evidencia que el enfoque visual es clave para Superman. En cambio, para Batman, el énfasis podría recaer en otros elementos de su caracterización.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.