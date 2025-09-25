Viva

¿Superman tiene ‘cara’ y Batman no? James Gunn lanza afirmación polémica sobre los superhéroes de DC

James Gunn explicó por qué eligió a David Corenswet como Superman y lanzó una observación inesperada sobre el rostro del actor que encarne a Batman

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
James Gunn destacó que Superman tiene una imagen específica, mientras que Batman puede usar cualquier rostro, lo que cuestiona el rol de Robert Pattinson.
James Gunn destacó que Superman tiene una imagen específica, mientras que Batman puede usar cualquier rostro, lo que cuestiona el rol de Robert Pattinson. (O Globo/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGSupermanBatmanDC ComicsJames Gunn
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.