Robert Pattinson recibió el guion de ‘Batman 2′ con un candado y contraseña: así se protege el secreto en Hollywood

La producción de Batman 2 comenzará en 2026. El guion fue entregado a Pattinson bajo estrictas medidas de seguridad.

Robert Pattinson recibió el guion de la segunda entrega de Batman en condiciones de máxima seguridad. La copia fue entregada en una mochila con candado y contraseña, según reveló el director Matt Reeves.

El cineasta explicó que el actor de 39 años se encontraba en Nueva York cuando se organizó la entrega. El proceso se ejecutó bajo estrictas medidas para evitar filtraciones, debido a los elementos inéditos que contiene la historia.

La fecha de estreno en cines de Estados Unidos quedó fijada para el 1.º de octubre de 2027.

Reeves, quien también dirigió la versión de 2022, compartió los detalles en una entrevista con el medio Variety, durante su paso por la alfombra roja de los Premios Emmy 2025.

El director afirmó que las grabaciones comenzarán entre abril y mayo de 2026, en plena primavera del hemisferio norte.

Matt Reeves destacó que él y el guionista Mattson Tomlin finalizaron el guion tras una larga etapa de desarrollo. Una vez listo, procedieron a compartirlo exclusivamente con Pattinson bajo resguardo físico.

Además, Reeves afirmó que el contenido muestra situaciones nunca antes vistas en el universo de Batman, lo cual generó ansiedad antes de recibir la reacción del protagonista.

Según relató al medio The Hollywood Reporter, la respuesta de Pattinson resultó positiva y alentadora para el equipo creativo.

La primera cinta, estrenada en 2022, obtuvo tres nominaciones al Óscar en las categorías de Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales.

