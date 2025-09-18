Viva

Robert Pattinson recibió el guion de ‘Batman 2′ con un candado y contraseña: así se protege el secreto en Hollywood

La cinta protagonizada por Pattinson se estrenará en octubre de 2027 y las grabaciones comenzarán en la primavera de 2026

Por O Globo / Brasil / GDA
La producción de Batman 2 comenzará en 2026. El guion fue entregado a Pattinson bajo estrictas medidas de seguridad.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

