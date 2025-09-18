¿Jacob o Edward? La autora de ‘Crepúsculo’ respondió 15 años después: ‘Va más con mi estilo’

La escritora de 'Crepúsculo' afirmó que prefiere a Jacob sobre Edward y que no habría elegido al vampiro como pareja.

Más de 15 años después del cierre de la saga Crepúsculo, la escritora Stephenie Meyer avivó el eterno debate entre los seguidores de Edward y Jacob, al revelar cuál de los dos personajes habría elegido si estuviera en el lugar de Bella Swan, la protagonista de la historia.

Durante una entrevista transmitida en el programa de televisión Good Morning America, la autora estadounidense expresó que no habría escogido al vampiro, tal y como hizo Bella en la trama. Por el contrario, aseguró que se identifica más con el personaje del lobo Jacob Black.

Meyer afirmó que Jacob representa mejor su estilo, al compararlo con su propio esposo, Christian Meyer, con quien mantiene una relación desde 1994. Ambos se conocen desde la infancia y tienen tres hijos en común. Para la escritora, ese tipo de vínculo, cercano y familiar, se asemeja más al que Jacob tenía con Bella.

En los libros y películas, Bella optó por dejar su vida humana para unirse a Edward, interpretado por Robert Pattinson.

Mientras tanto, Jacob fue encarnado por Taylor Lautner, y Bella por Kristen Stewart, en una adaptación cinematográfica que contó con cinco entregas y logró una recaudación global superior a $3.000 millones.

La autora señaló que, a pesar de tener similitudes con Bella, como el gusto por la lectura y una personalidad introvertida, sus decisiones habrían sido muy distintas a las de la protagonista en varios aspectos.

Stephenie Meyer también comentó que aún le cuesta comprender el impacto que tuvo su obra en los fanáticos de todo el mundo.

La saga literaria y cinematográfica se convirtió en un fenómeno de masas que marcó a toda una generación.

