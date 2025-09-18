Viva

¿Jacob o Edward? La autora de ‘Crepúsculo’ respondió 15 años después: ‘Va más con mi estilo’

Stephenie Meyer explicó que Jacob se parece más a su esposo y por eso habría elegido distinto a Bella en la saga.

Por O Globo / Brasil / GDA
La escritora de 'Crepúsculo' afirmó que prefiere a Jacob sobre Edward y que no habría elegido al vampiro como pareja.
La escritora de 'Crepúsculo' afirmó que prefiere a Jacob sobre Edward y que no habría elegido al vampiro como pareja. (O Globo/Cortesía)







