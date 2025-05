¿Qué dijo Kristen Stewart sobre su intimidad con Robert Pattinson que causó polémica en ‘Crepúsculo’?

El romance entre Kristen Stewart y Robert Pattinson surgió durante las filmaciones de la saga Crepúsculo, basada en los libros de Stephenie Meyer.

La actriz interpretó a Bella Swan y el actor británico dio vida al vampiro Edward Cullen, un par romántico que trascendió la pantalla y se convirtió en uno de los vínculos más comentados de Hollywood en esa época.

Su relación, que comenzó alrededor de 2008, estuvo marcada por la atención mediática y por una serie de rumores poco convencionales. Entre ellos, destacó uno que hacía referencia a hábitos de higiene cuestionables, los cuales habrían afectado la convivencia diaria entre los dos.

Según reportes difundidos por el medio E! News, un miembro del equipo de grabación indicó que Pattinson evitaba bañarse con regularidad, lo que generaba incomodidad en el set.

El propio actor, en una entrevista con el programa Extra, indicó que no veía sentido en lavar su cabello si no le importaba cómo lucía. Estas declaraciones avivaron aún más los rumores.

En medio de esa controversia, Kristen Stewart hizo una afirmación que llamó la atención. Explicó que amaba el olor natural de Pattinson y que él también apreciaba el suyo. Incluso mencionó que su entonces pareja disfrutaba lamerle las axilas, lo que generó reacciones divididas en el público. Para la actriz, los olores corporales formaban parte del afecto genuino entre personas que se aman.

Estas revelaciones ocurrieron en 2012, cuando la actriz protagonizaba la portada de la revista Vogue. El comentario ofreció una mirada distinta sobre la intimidad que compartían, y evidenció el carácter poco convencional de su vínculo.

Ambos finalizaron su relación en 2013, poco tiempo después del estreno de la parte final de Crepúsculo.

Aunque se separaron, sus nombres continúan en el foco mediático, especialmente tras el anuncio de una serie animada basada en Crepúsculo. No se ha confirmado si prestarán sus voces a los personajes, pero se sabe que su estilo de vida cambió significativamente desde entonces.

En 2014, Robert Pattinson explicó en una entrevista con The Wall Street Journal que adoptó nuevos hábitos de higiene, los cuales describió como un cambio radical.

En la actualidad, ambos mantienen nuevas relaciones sentimentales. Kristen Stewart contrajo matrimonio con la actriz Dylan Meyer en abril de este año. Estaban juntas desde 2019 y se comprometieron en 2021.

Por su parte, Robert Pattinson se convirtió en padre junto a la cantante y actriz Suki Waterhouse, quien participó en la miniserie Daisy Jones and The Six. Su hija nació en abril del año anterior. La pareja ha preferido mantener los detalles en privado y aún no han revelado el nombre de la niña.

