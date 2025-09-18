La indirecta que Sydney Sweeney recibió en los Emmy 2025 causó tensión en el escenario

Sydney Sweeney recibió una indirecta en los Emmy 2025 relacionada con una campaña polémica. La actriz no reaccionó y entregó el premio sin comentarios.

Durante la ceremonia de los Premios Emmy 2025, el comediante Nate Bargatze lanzó una indirecta inesperada a la actriz Sydney Sweeney, justo antes de que subiera al escenario para entregar un galardón.

El momento ocurrió cuando la actriz debía anunciar al ganador en la categoría Mejor Actor en Serie Limitada, Serie Antológica o Película para Televisión.

Antes de presentarla, Bargatze comentó que llevaba un traje de mezclilla, y que había una broma preparada sobre su vestimenta, pero que la olvidó. Luego, sin más contexto, presentó a “la dos veces nominada al Emmy, Sydney Sweeney”.

La frase del anfitrión aludió de manera sutil a una reciente controversia en la que estuvo involucrada la actriz, relacionada con una campaña publicitaria para la marca American Eagle.

En dicho anuncio, Sweeney hablaba sobre su cuerpo y afirmaba que su figura era resultado de sus genes. Esta frase generó críticas por contener referencias a la eugenesia y por objetivizar su imagen, debido al enfoque visual en su escote.

Además, se señaló que la campaña, que también pretendía ser un mensaje contra la violencia doméstica, había desviado su propósito inicial, provocando más polémica en redes sociales y medios internacionales.

La controversia creció aún más cuando se reveló que Sweeney está afiliada al Partido Republicano, liderado por Donald Trump, lo cual generó nuevos cuestionamientos sobre su vida personal y posturas políticas.

A pesar de la tensión implícita en el comentario de Bargatze, la actriz subió al escenario sin reaccionar a la broma. Luego leyó los nombres de los nominados y anunció la victoria de Owen Cooper, por su papel en ‘Adolescencia’. Finalmente, entregó el trofeo al ganador sin hacer referencia a la situación.

Sweeney, quien actualmente tiene 28 años, alcanzó la fama por su actuación en Euphoria y posteriormente participó en producciones como The White Lotus, Érase una vez en… Hollywood (2019), Todos Menos Contigo (2023), Madame Webb (2024) e Inmaculada (2024). Su carrera ha ganado fuerza en Hollywood, pero la polémica reciente ha generado múltiples reacciones en el público y la crítica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.