La indirecta que Sydney Sweeney recibió en los Emmy 2025 causó tensión en el escenario

La actriz fue presentada en los Emmy con una frase que hizo recordar la polémica sobre eugenesia y objetificación en una reciente campaña publicitaria

Por O Globo / Brasil / GDA
Sydney Sweeney recibió una indirecta en los Emmy 2025 relacionada con una campaña polémica. La actriz no reaccionó y entregó el premio sin comentarios.
Sydney Sweeney recibió una indirecta en los Emmy 2025 relacionada con una campaña polémica. La actriz no reaccionó y entregó el premio sin comentarios. (AFP/AFP)







