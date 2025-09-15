Viva

Emmy 2025: estos fueron los ganadores de unos premios dominados por la serie ‘Adolescencia’

La fascinación de millones en Netflix no se quedó solo con el aplauso popular, pues también fue reconocida en los galardones más prestigios de la televisión

Por La Nación / Argentina / GDA
Emmy
El elenco y producción de 'Adolescencia' vivió su gran noche en los premios Emmy 2025. (AFP)







Emmy 2025Adolescencia
La Nación / Argentina / GDA

