Emmy 2025: estos fueron los ganadores de unos premios dominados por la serie ‘Adolescencia’

El elenco y producción de 'Adolescencia' vivió su gran noche en los premios Emmy 2025.

La aplaudida serie Adolescencia se convirtió en la clara ganadora de la edición número 77 de los Premios Emmy, que reconocen lo mejor de la televisión estadounidense.

Este drama psicológico, que ha sido aclamado como “lo más cercano a la perfección televisiva en décadas”, se llevó seis reconocimientos, incluyendo el recibido por Owen Cooper, que con 15 años de edad se convirtió en el actor más joven en ganar un Emmy.

Por su parte, Stephen Graham, protagonista y uno de los creadores de esta serie, se llevó dos premios: el de mejor actor principal y de mejor guion para una miniserie o película para TV, este último compartido con Jack Thorne.

La otra gran premiada de la noche fue la miniserie El estudio, que obtuvo cuatro galardones, incluyendo el recibido por Seth Rogen como mejor actor principal para una serie cómica.

Rogen también se llevó el reconocimiento por mejor dirección y mejor guion de serie cómica, este último compartido con los otros guionistas de la serie: Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez.

Las series The Pitt, Severance y Hacks también recogieron más de un galardón.

La lista completa de ganadores

El actor Seth Rogen se fue con las manos llenas de los premios Emmy 2025. (FREDERIC J. BROWN/AFP)