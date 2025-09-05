Tecnología

Warner Bros demanda a gigante de la inteligencia artificial por usar sin permiso a ‘Batman’ y ‘Scooby Doo’

La acción legal intensifica el conflicto entre los grandes estudios de Hollywood y las empresas de inteligencia artificial

Por Jailine González Gómez
Warner Bros. Discovery acusó a Midjourney de usar contenido sin licencia para entrenar su IA, incluyendo personajes como Superman y Rick and Morty.
Warner Bros. Discovery acusó a Midjourney de usar contenido sin licencia para entrenar su IA, incluyendo personajes como Superman y Rick and Morty.







