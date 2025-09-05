Warner Bros demanda a gigante de la inteligencia artificial por usar sin permiso a ‘Batman’ y ‘Scooby Doo’

Warner Bros. Discovery acusó a Midjourney de usar contenido sin licencia para entrenar su IA, incluyendo personajes como Superman y Rick and Morty.

Warner Bros. Discovery presentó una demanda contra la empresa de inteligencia artificial Midjourney en una corte federal de California. La acusación señala que la compañía utilizó sin permiso contenido protegido por derechos de autor para entrenar su sistema, lo que representa una infracción directa de la propiedad intelectual del estudio.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Warner Bros. Discovery alegó que Midjourney permite generar imágenes y videos de personajes icónicos bajo licencia del estudio. Entre ellos se encuentran Superman, Wonder Woman, The Joker, personajes de Looney Tunes, Tom y Jerry, Scooby-Doo y figuras de Cartoon Network, como Rick and Morty.

Según la demanda, la herramienta devuelve imágenes de estas franquicias incluso cuando el usuario no menciona explícitamente ninguno de los nombres, como por ejemplo con solicitudes del tipo “clásica batalla de superhéroes de cómic”.

El estudio respaldó sus afirmaciones con decenas de comparaciones visuales entre imágenes creadas con la inteligencia artificial y capturas reales de películas y series. Entre los ejemplos se encuentra una imagen de Batman que reproduce el diseño del traje usado por Christian Bale en The Dark Knight, así como una versión animada en 3D de Bugs Bunny muy similar a su apariencia en Space Jam: A New Legacy.

Warner Bros. Discovery afirmó que el objetivo principal de la demanda es proteger sus contenidos, colaboradores creativos e inversiones. También sostuvo que el uso no autorizado de sus personajes por parte de Midjourney desvía la atención del público consumidor, afectando la venta de productos oficiales como afiches, arte mural e impresiones licenciadas.

Esta acción legal se une a un movimiento creciente en la industria. Disney y NBCUniversal también interpusieron demandas contra Midjourney este año. Disney mencionó que se siente respaldado por la participación de Warner Bros. Discovery en esta disputa legal. Por su parte, NBCUniversal reiteró su compromiso con la protección de los artistas y la propiedad intelectual.

La denuncia destaca que el modelo de inteligencia artificial de Midjourney fue entrenado con contenido recopilado de forma masiva desde Internet sin pagar a los creadores. En una entrevista en 2022, el fundador de la empresa, David Holz, describió el proceso como una “quema” de grandes cantidades de datos para entrenar al sistema, aunque los detalles técnicos del entrenamiento siguen siendo desconocidos.

