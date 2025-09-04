Tecnología

Hackers chinos podrían haber robado datos de prácticamente todos los estadounidenses, según investigación

Expertos en seguridad confirmaron que la ofensiva superó a cualquier otro intento de espionaje digital atribuido a China con anterioridad

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Ciberseguridad | Shutterstock | Nuevas reglas de seguridad cibernética en el sector financiero: implicaciones y oportunidades
Salt Typhoon fue el mayor ciberataque atribuido a China. Habría robado datos de millones y comprometido sistemas críticos en decenas de países. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGChinaEstados Unidoshackers
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.