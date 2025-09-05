Economía

Gigante de IA Anthropic pagará $1.500 millones por infringir derechos de autor

500.000 libros y $1.500 millones en juego. El acuerdo con Anthropic envía una advertencia clara a toda la industria tecnológica.

Por AFP

San Francisco, Estados Unidos. La empresa Anthropic pagará al menos $1.500 millones para resolver una demanda colectiva en Estados Unidos por haber entrenado a su robot de inteligencia artificial (IA) con libros sin permiso de sus creadores, según documentos judiciales presentados el viernes.








