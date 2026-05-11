Sujeto relacionado con presuntas amenazas a familia de Fernán Faerron pide disculpas públicas: ‘Respetaré cualquier decisión’

Fernán Faerrón denunció que un grupo de aficionados del Herediano lanzó graves amenazas e insultos contra su familia durante el partido del sábado.

Uno de los sujetos vinculados con las presuntas amenazas contra la familia del futbolista Fernán Faerron, ocurridas durante el partido entre el Club Sport Cartaginés (CSC) y el Club Sport Herediano (CSH) el sábado 9 de mayo, ofreció disculpas públicas por lo sucedido.

De acuerdo con la denuncia pública del defensa, los aficionados en cuestión habrían deseado la muerte de su esposa, Laura Ortega, y de la bebé que ambos comparten, además de hacer referencia a actos de violencia como apuñalamientos.

El involucrado, de apellido Camacho, difundió un mensaje a través de sus redes sociales. En su comunicado, aseguró que no fue él quien emitió las amenazas, sino personas con las que se encontraba en ese momento.

“El pasado sábado se realizaron comentarios inapropiados y violentos hacia la familia de un jugador rival por parte de personas con las que me encontraba. Quiero expresar públicamente mi arrepentimiento por lo sucedido. Entiendo que el fútbol jamás debe ser motivo para promover violencia, faltas de respeto o ataques personales de ningún tipo”, escribió.

Posteriormente, Camacho reiteró que no fue el autor directo de los comentarios; sin embargo, reconoció su responsabilidad por haber formado parte del grupo involucrado.

“Por esta razón, quiero ofrecer una sincera disculpa a Fernán Faerron, su esposa y a su hija. De igual manera, me disculpo con la afición florense y con el Club Sport Herediano, ya que este tipo de comportamientos no representan los valores ni la imagen que nuestra afición debe transmitir”, agregó.

Asimismo, señaló que acatará y respetará cualquier decisión o medida que el club considere necesaria ante la situación.

El aficionado del Club Sport Herediano, Emmanuel Camacho, expresó su arrepentimiento por lo ocurrido el sábado en el partido de su equipo contra el Cartaginés. (Tomada de redes sociales)

Laura Ortega lo expone

Tras la publicación de la disculpa, Laura Ortega reaccionó y expuso a Camacho en redes sociales. Según mostró, cuando Faerron formaba parte del Herediano, el aficionado le enviaba mensajes constantes de admiración y apoyo.

“Perdón por la molestia, pero solo quería decirte gracias por siempre dejar la vida por el club. Siempre te lo valoramos, sos uno más de nosotros”, indica uno de los mensajes que Camacho le envió al defensor.

En otros, incluso, le expresaba que lo amaba y lo felicitaba en distintas ocasiones especiales.

Al compartir estas capturas, Ortega escribió: “Así como fueron lo suficientemente valientes para desearle la muerte a mi hija, espero que ahora tengan las agallas de dar la cara”.

Además, hizo un llamado a testigos o personas que cuenten con videos de lo ocurrido para que se los hagan llegar, dejando claro que tomará acciones ante lo sucedido.