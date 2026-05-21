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‘Star Wars: The Mandalorian & Grogu’: el regreso de la saga al cine que promete una nueva era en la galaxia

La famosa franquicia vuelve al cine con la primera película protagonizada por Din Djarin y su inseparable Grogu, conocido mundialmente como ‘Baby Yoda’

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Por Fátima Jiménez
the mandalorian and grogu
Din Djarin y Grogu dan el salto del streaming a la pantalla grande con 'Star Wars: The Mandalorian and Grogu', que se estrena en Costa Rica este 21 de mayo, siete años después del último filme de la saga. (LucasFilm/ Disney)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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