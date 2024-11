Lucasfilm confirma trilogía de ‘Star Wars’ bajo la dirección de Simon Kinberg

El reconocido productor y guionista Simon Kinberg fue seleccionado por Lucasfilm para encabezar la creación de una nueva trilogía de Star Wars . Kinberg será responsable de escribir y producir esta serie de películas, lo que marca un paso importante en la expansión del universo cinematográfico de la famosa franquicia, informó The Hollywood Reporter.

La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, también estará involucrada como productora en este ambicioso proyecto. La nueva trilogía no será una continuación de la saga Skywalker, que abarca desde el Episodio I al IX, sino que se centrará en historias y personajes completamente nuevos. Según fuentes cercanas, no se descarta la aparición de personajes ya conocidos, aunque no serán el foco principal.

Simon Kinberg tiene una larga trayectoria en el universo de Star Wars, habiendo co-creado la exitosa serie animada Star Wars Rebels, la cual fue transmitida entre 2014 y 2018. Además, colaboró en el renacimiento de la saga con El despertar de la Fuerza en 2015, donde se utilizó como consultor creativo.

¿Quién es Simon Kinberg?

Fuera del mundo de Star Wars, Kinberg es conocido por su trabajo en la franquicia de X-Men de Fox, así como en películas como Logan y las dos primeras entregas de Deadpool. Actualmente, también está vinculado al desarrollo de una nueva película de Star Trek para Paramount, lo que demuestra su influencia en el género de la ciencia ficción.

Este anuncio llega después de que otros proyectos de trilogías, como los de Rian Johnson (Knives Out) y los creadores de Game of Thrones, David Benioff y DB Weiss, fueron descontinuados. Sin embargo, Lucasfilm ha mostrado su determinación de explorar nuevos horizontes en la galaxia muy, muy lejana.

La próxima entrega de la franquicia, Skeleton Crew, se estrenará el 3 de diciembre en la plataforma Disney+, marcando otro hito en el futuro de Star Wars, tanto en cine como en televisión.

El próximo estreno de Lucasfilm, la serie 'Skeleton Crew', llegará a Disney+ el 3 de diciembre, como parte de la expansión del universo de 'Star Wars' en televisión. Imagen tomada de redes sociales.

