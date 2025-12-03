¡Spotify Wrapped 2025 ya está disponible! Así puede acceder a sus resultados

Cada diciembre, Spotify transforma la nostalgia en una sinfonía global con Wrapped, un ritual sonoro que condensa en unos cuantos paneles el pulso musical de los usuarios y la banda sonora de cada año.

Más que un simple resumen, Wrapped se ha convertido en un espejo cultural donde cada quien descubre qué tan fuerte hicieron eco sus artistas favoritos, hallazgos y hasta placeres culposos.

De esta manera, Spotify Wrapped se ha consolidado como una de las campañas digitales más esperadas tanto por usuarios como por artistas, un escenario donde se miden tendencias y se celebra a quienes viven con audífonos puestos.

En cada edición, la plataforma construye una narrativa visual y musical que traduce los hábitos de escucha en una historia personalizada, lista para compartirse como si fuera un álbum propio de grandes éxitos.

¿Cómo acceder a su Wrapped 2025?

Para acceder a Spotify Wrapped 2025 solo necesita abrir la aplicación de Spotify y escribir “Spotify Wrapped 2025” en el buscador. En muchos casos, al iniciar la aplicación verá en la parte superior un banner o pestaña dedicada a Wrapped que le llevará directamente a la experiencia interactiva.​

Una vez dentro, se desplegará el escenario completo de su año musical, con distintos módulos que convierten sus datos en espectáculo. Entre ellos encontrará:

Top Géneros: los estilos musicales que marcaron su 2025. Top Quiz de Canciones: un juego para adivinar cuál fue su canción más escuchada. Sprint de Artistas Top: cómo cambiaron sus artistas favoritos mes a mes. Top Canciones + Playlist: sus temas más reproducidos y una lista lista para repetirlos en bucle.

Novedades rítmicas de este año

Wrapped 2025 también suma funciones nuevas que afinan aún más el retrato de su escucha. Entre ellas se incluyen:

Edad Sonora: compara sus hábitos con los de personas de su misma edad. Top Álbumes: los discos a los que regresó una y otra vez. Mensaje de su Podcaster: saludos personalizados de sus hosts favoritos. Ranking de Fans: su posición entre los oyentes globales de su artista número uno. Clubs: uno de seis clubes según su estilo de escucha. Wrapped Party: un juego en vivo que transforma sus datos en una dinámica grupal.​

Spotify Wrapped se ha consolidado como una de las campañas digitales más esperadas tanto por usuarios como por artistas. (Spotify)

Lo más escuchado en 2025

En el escenario global, Spotify también reveló a quienes dominaron las bocinas durante 2025, con Bad Bunny de nuevo en la cima y Billie Eilish consolidando su presencia entre los lanzamientos más potentes. Entre artistas, canciones, álbumes y podcasts, el año sonó así:

Top artistas globales 2025

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

Top canciones globales 2025

Die With A Smile – Lady Gaga & Bruno Mars BIRDS OF A FEATHER – Billie Eilish APT. – ROSÉ & Bruno Mars Ordinary – Alex Warren DtMF – Bad Bunny back to friends – sombr Golden – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast luther (with sza) – Kendrick Lamar That’s So True – Gracie Abrams WILDFLOWER – Billie Eilish

Top álbumes globales 2025

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny KPop Demon Hunters (Soundtrack) – KPop Demon Hunters Cast HIT ME HARD AND SOFT – Billie Eilish SOS Deluxe: LANA – SZA Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter MAYHEM – Lady Gaga You’ll Be Alright, Kid – Alex Warren I’m The Problem – Morgan Wallen GNX – Kendrick Lamar Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Top podcasts globales 2025

The Joe Rogan Experience The Diary Of A CEO The Mel Robbins Podcast Call Her Daddy This Past Weekend w/ Theo Von Huberman Lab Crime Junkie Modern Wisdom On Purpose with Jay Shetty The Tucker Carlson Show

Como ocurre con los buenos finales de álbum, Wrapped baja el telón recordándole que, detrás de cada estadística, hay estados de ánimo, momentos y memorias que solo usted reconoce cuando vuelve a presionar play. Al compartir su resumen, no solo exhibe qué escuchó durante el año: también deja ver quién fue, qué lo acompañó y qué ritmo marcó cada uno de sus días.

En un ecosistema dominado por datos y algoritmos, Wrapped convierte esos números en relato y le devuelve algo tan simple como poderoso: la sensación de que su año suena distinto al de los demás. Cuando llegue el próximo diciembre y una nueva edición aparezca en su pantalla, tendrá frente a usted no solo una lista más, sino otro capítulo de su propia historia musical.